Hellboy: nuovi dettagli sulla trama e sull'inizio delle riprese del reboot!

Un nuovo aggiornamento sulla produzione del reboot di Hellboy rivela le prime informazioni sulla trama del film. A quanto pare il progetto vedrà il nostro eore "Red" andare in Inghilterra per confrontarsi con Nimue, la consorte di Merlino ora conosciuta con il nome di Blood Queen. La loro battaglia scatenerà conseguenze devastanti avviando una spirale di distruzione che porterà alla fine del mondo, un destino che Hellboy ha cercato disperatamente di allontanare!

Oltre ai primi dettagli del plot è stata ufficializzata la data d'inizio delle riprese di questo reboot diretto da Neil Marshall con protagonista David Harbour. Il film verrà girato tra Inghilterra e Bulgaria a partire da metà Settembre. Mentre si è già voluto far sapere che non verranno raccontate nuovamente le origini di Hellboy, ancora non si hanno invece informazioni su quanto e come questo titolo potrebbe avere dei collegamenti con i film di Guillermo del Toro.

Hellboy vedrà nel cast anche Milla Jovovich nei panni della spietata Blood Queen e Ian McShane nel ruolo del Professore Broom.

