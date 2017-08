Hatchet: il quarto film è stato realizzato in segreto e si intitola Victor Crowley. Ecco il teaser

Girare un film in segreto, senza che la notizia trapeli sui media, oggi è quasi impossibile eppure Adam Green ci è riuscito. Il regista e sceneggiatore della saga horror di Hatchet ha svelato in una premiere a sorpresa che si è tenuta a Los Angeles la sua nuova fatica, intitolata Victor Crowley, quarto capitolo del franchise.

Green ha mostrato il film ai fan presenti presso l'ArcLight Cinemas di Hollywood, giunti lì per partecipare a una celebrazione del decimo anniversario del primo Hatchet. Green, che ha scritto i tre capitoli e ne ha diretto i primi due, è autore e regista di Victor Crowley ed è riuscito a mantenere segreta la lavorazione per due anni. Di seguito il teaser esclusivo.

Victor Crowley è ambientato dieci anni dopo gli eventi occorsi in Hatchet, quando 49 persone furono brutalmente uccide e fatte a pezzi a Honey Island Swamp, in Louisiana. Andrew Yong, unico superstite, ha spiegato che a uccidere è stata la leggenda locale Victor Crowley, ma non sono in molti a credergli. Quando però Victor viene riportato in vita per sbaglio, Yong dovrà fare i conti con la sua rinnovata sete di sangue.

Nel cast del film troviamo il veterano Kane Hodder, Laura Ortiz, Dave Sheridan, Parry Shen e Brian Quinn.

Dopo essere caduto in depressione in seguito alla morte di Wes Craven nel 2015, Adam Green ha ritrovato la voglia di lavorare al suo franchise grazie all'incitamento di George A. Romero.

"Andrew Yong era l'unico sopravvissuto del massacro di Victor. Dieci anni dopo è diventato una specie di celebrità, a un certo punto viene paragonato all'O.J. Simpson di Honey Island Swamp perché molti persone non credono al suo racconto. Così alcune persone lo amano, molte lo odiano, e non ci sono prove di ciò che è realmente accaduto dieci anni prima. Adesso Andrew ha scritto un libro pubblicato proprio nel decimo anniversario del massacro. E' stato convinto a rilasciare un'ultima intervista sulla scena del crimine dove non è mai riuscito a tornare. Mentre si reca lì con la troupe televisiva, accade qualcosa che riporterà indietro una vecchia conoscenza" ha spiegato il regista.

