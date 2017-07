Harry Potter presto disponibile in italiano in audiolibro digitale grazie ad Audible

Patrizio Marino

Per la prima volta in Italia, la serie dei libri di Harry Potter diventerà una collana di audiolibri grazie ad Audible - società Amazon leader nell'audio entertainment di qualità -, il cui primo titolo sarà disponibile dall'autunno 2017.

Basterà indossare un paio di cuffie per sentirsi immediatamente catapultati nel mondo di Harry Potter, a 20 anni esatti dalla pubblicazione del primo titolo "Harry Potter e la pietra filosofale".

Leggi anche:

L'offerta di Audible, premium e completamente digitale, è proposta agli utenti italiani attraverso una conveniente offerta "all you can listen": un pratico abbonamento mensile al costo di 9.99€, gratis per i primi 30 giorni di utilizzo e con accesso illimitato all'intero catalogo. Gli utenti che si abbonano possono scaricare e godere, dai propri smartphone, pc e tablet, migliaia di contenuti audio disponibili a qualsiasi ora, in qualsiasi luogo, senza interruzioni pubblicitarie, scaricabili e ascoltabili anche quando non si è connessi a Internet.

Home News Harry Potter presto disponibile in italiano in...