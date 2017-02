Harry Potter: ecco il brano di Bruce Springsteen rifiutato dalla produzione

Bruce Springsteen, alcuni mesi fa, aveva rivelato di aver inciso un brano ideato per la colonna sonora del primo film di Harry Potter che venne però rifiutato dalla produzione dell'adattamento dei romanzi scritti da J.K. Rowling.

Il sito Hypable ha ora condiviso la ballata intitolata I'll Stand By You Always, che l'artista aveva scritto dedicandola al figlio maggiore.

Leggi anche:

Springsteen aveva inoltre dichiarato: "A un certo punto vorrei che venisse usata per qualche film per ragazzi perché era un brano davvero adorabile".

Ecco il brano:

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Harry Potter: ecco il brano di Bruce Springsteen...