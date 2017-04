Happy Days, addio a Erin Moran, la Joanie del telefilm

Ci lascia Erin Moran, uno dei volti più popolari dei serial degli anni '70 e '80. La Moran aveva 56 anni ed era celebre per aver interpretato Joanie, la sorella minore di Ron Howard in Happy Days. Il successo del telefilm fu tale che l'attrice si ritrovò ad interpretare anche uno spinoff dal titolo Jenny e Chachi, che ebbe meno fortuna e nel quale recitò accanto a Scott Baio.

Una carriera televisiva iniziata quando era bambina (prima di Happy Days era già apparsa in diverse serie e film) e che purtroppo non ha avuto un seguito fortunato. Tra le altre cose l'attrice è apparsa in Love Boat, Beautiful e La signora in giallo, e in tempi più recenti anche in un reality. Qualche anno fa era stata cacciata dalla roulotte in cui viveva con il suo compagno dalla madre di quest'ultimo che era esasperata dallo stile di vita di Erin, che rientrava tardi dopo nottate trascorse a bere nei locali.

Al momento in cui scriviamo, sembrerebbe che la causa della morte dell'attrice sia stata un'overdose di alcool.

