Erin Moran, il marito rivela: "E' morta mentre le tenevo la mano"

Il marito di Erin Moran, Steven Fleischmann, ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui parla degli ultimi giorni di vita dell'interprete di Joanie nella serie Happy Days.

In una lettera l'uomo ricorda come abbia incontrato la star del piccolo schermo il 22 aprile 1992 e l'attrice sia morta proprio nella stessa data, venticinque anni dopo.

Erin ha iniziato a stare male qualche giorno dopo i festeggiamenti del loro anniversario di matrimonio, ricorrenza celebrata il 23 novembre 2016. Sul cuscino avevano trovato una macchia di sangue ma la donna aveva minimizzato la situazione dicendo che probabilmente si era morsa la lingua nel sonno. A dicembre la situazione è peggiorata e il marito ha notato che la perdita di sangue era legata alle tonsille.

Una biopsia ha confermato che si trattava di un cancro e si era deciso di procedere con la radioterapia e con la chemioterapia. Lo stato di salute si è evoluto in peggio rapidamente e a febbraio Erin non poteva più parlare, mangiare o bere, venendo quindi alimentata con l'ausilio di un tubo. L'attrice era comunque attiva e continuava a mandare messaggi ai suoi amici.

Il 21 aprile ha iniziato ad avere dei problemi a respirare e il giorno successivo la situazione non era migliorata. Steven si è allontanato per comprare dei kleenex e quando è tornato la moglie stava guardando la televisione a letto: "Mi sono disteso accanto a lei e le ho tenuto la mano. Mi sono addormentato e un'ora dopo avevo ancora la sua mano nella mia ma lei se ne era andata, semplicemente è morta così... Il Norton Cancer Institute non aveva mai detto quanto fosse grave". Il medico legale ha invece rivelato che il cancro si era diffuso ed Erin aveva molto liquido nei polmoni, mentre parte del cervello era infetta.

La Moran aveva spiegato la propria situazione solo ad alcune persone tra i suoi amici e la sua famiglia, ma nessuno era a conoscenza della gravità del suo stato di salute.

