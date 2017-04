Erin Moran: l'ultimo saluto del cast di Happy Days, da Ron Howard a "Fonzie"

La morte di Erin Moran ha toccato molti fan, ma soprattutto tutti coloro che hanno condiviso con lei lo schermo di Happy Days, la celebre serie tv iniziata nel 1974. Henry Winkler, interprete del protagonista Fonzie, ha augurato alla Moran di trovare la pace che aveva cercato durante la sua vita:

OH Erin... now you will finally have the peace you wanted so badly here on earth ...Rest In It serenely now.. too soon — Henry Winkler (@hwinkler4real) 23 aprile 2017

Ron Howard, che nella serie interpretava Richard, il fratello maggiore di Joanie, ha affermato che vorrà ricordare la sua amica come colei che migliorava ogni scena in cui era presente e che faceva sorridere chiunque solo apparendo sullo schermo:

Such sad sad news. RIP Erin. I'll always choose to remember you on our show making scenes better, getting laughs and lighting up tv screens. https://t.co/8HmdL0JKlf — Ron Howard (@RealRonHoward) 23 aprile 2017

Anson Williams, l'interprete di Potsie, ha dichiarato alla ABC 7:

"Erin era una persona che riusciva a far stare bene tutti quelli che la circondavano. Le interessava davvero il benessere degli altri, era un vero angelo. Mi mancherà tantissimo, ora è nelle mani di Dio."

Anche Don Most, che interpretava Ralph Malph, ha voluto salutare la co-star di Happy Days.

So incredibly sad to hear about Erin. A wonderful, sweet, caring, talented woman.I can't really comprehend this right now.Very painful loss — Don Most (@most_don) 23 aprile 2017

La Moran aveva 56 anni e, visto il successo di Happy Days, interpretò anche uno spinoff sul suo personaggio dal titolo Jenny e Chachi, che ebbe meno fortuna e nel quale recitò accanto a Scott Baio.

