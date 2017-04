Erin Moran: svelata la causa di morte della star di Happy Days

Erin Moran, l'interprete di Joanie Cunningham nella serie Happy Days, è morta a causa di un cancro. A dichiararlo è un comunicato del medico legale e della polizia della contea di Harrison in cui si rivelano i risultati dell'autopsia e delle prime indagini: l'attrice aveva un cancro al quarto stadio e nella sua casa non sono stati trovati narcotici o sostanze stupefacenti illegali.

I risultati degli esami tossicologici arriveranno nei prossimi giorni.

Il corpo senza vita di Erin è stato trovato nella giornata di sabato e i suoi colleghi e amici hanno condiviso online ricordi e saluti rivolti alla cinquantaseienne che si era conquistata un posto nel cuore del pubblico televisivo con la serie cult degli anni '70.

Scott Baio, interprete sul piccolo schermo di Chachi Arcola, ha scritto su Twitter: "Possano le persone ricordare Erin per il suo sorriso contagioso, il cuore caloroso e un'anima che amava gli animali. Ho sempre sperato che potesse trovare pace nella sua vita. Erin ora sei nelle braccia di Dio. Le mie condoglianze più sincere".

Baio è stato insieme all'attrice il protagonista dello spinoff Joanie Loves Chachi.

Durante un'intervista rilasciata durante la trasmissione The Bernie & Sid Show, Scott ha commentato ulteriormente il triste addio, con parole un po' meno affettuose: "Sto bene, un po' sconvolto da quanto accaduto ma non del tutto. Il fatto è che sono dispiaciuto perché per tutta la vita ha avuto dei problemi e non ha mai trovato quello che la poteva rendere felice e soddisfatta. Per me se fai uso di droghe o bevi morirai. Mi dispiace se sembro freddo ma Dio ti ha dato un cervello e la volontà di vivere e combattere e tu devi prenderti cura di te stesso".

Baio ha poi continuato: "Conoscevo bene Erin, negli ultimi anni non le ho parlato. Era semplicemente un essere umano insicuro ed è caduta in questo mondo di droga e alcol. Ripeto, non so se è quello che l'ha uccisa, ma sono sicuro che anni e anni di dipendenze hanno avuto un ruolo nella sua morte. Non è mai riuscita a trovare la sua strada. Come aiuti qualcuno che non vuole aiutarsi? Provi un paio di volte e se non vuole il tuo aiuto ti allontani, mi dispiace".

