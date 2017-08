Han Solo, Woody Harrelson: "Sarà uno dei film più divertenti della saga"

Il regista Ron Howard, nelle ultime ore, ha condiviso due nuove foto scattate sul set del film spinoff della saga di Star Wars dedicato alla gioventù di Han Solo.

In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, il filmmaker ha inoltre spiegato: "E' uno script fantastico, un cast grandioso e sto avendo una fantastica esperienza creativa".

These droids can be so damn intractable. But we'll go until we get it right! #UntitledHanSoloMovie pic.twitter.com/tDR6EOW8pn