Han Solo: Phoebe Waller-Bridge potrebbe avere un ruolo importante nello spinoff di Star Wars

Phoebe Waller-Bridge, la star della serie Fleabag, potrebbe ottenere un ruolo importante nel film spinoff di Star Wars dedicato a Han Solo. Secondo quanto riporta Variety, l'attrice dovrebbe effettuare una performance in CGI ed essere una presenza in stile K-2SO, interpretato in Rogue One: A Star Wars Story da Alan Tudyk.

Chris Miller sarà regista e autore della sceneggiatura insieme a Phil Lord e Alden Ehrenreich interpreterà Han Solo, mentre Donald Glover sarà Lando Calrissian. Fanno parte del cast anche Emilia Clarke e Woody Harrelson.

