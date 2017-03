Han Solo: il film rivelerà le origini del nome del protagonista

Bob Iger, CEO della Disney, ha anticipato qualche dettaglio dell'atteso film dedicato al giovane Han Solo.

Il lungometraggio racconterà come il protagonista diventerà il personaggio che i fan della saga hanno conosciuto in Guerre stellari e la storia seguirà il periodo che va dai 18 anni del ragazzo agli eventi ambientati quando ne avrà circa 24.

Sul grande schermo si scoprirà poi come Han è entrato in possesso del Millennium Falcon e si assisterà al suo primo incontro con Chewbacca. Iger ha infine aggiunto: "Scoprirete inoltre come ha avuto il suo nome".

Han Solo potrebbe quindi non essere il vero nome del personaggio e per scoprire questo interessante dettaglio si dovrà attendere il 25 maggio 2018, quando arriverà nelle sale il lungometraggio diretto da Chris Miller e Phil Lord.

Fanno parte del cast Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge, e Joonas Suotamo (Star Wars: Il risveglio della forza, Star Wars: The Last Jedi) nel ruolo di Chewbacca.

La sceneggiatura è stata scritta da Lawrence e Jon Kasdan e il film arriverà nelle sale il 25 maggio 2018.

