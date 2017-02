Halloween: i fan lanciano una petizione per avere Robert Englund nel remake

Cristiano Ogrisi

Qualche giorno fa, John Carpenter ha ufficializzato la notizia che David Gordon Green dirigerà nel 2018 il reboot di Halloween, scritto da lui e Danny McBride. In un'intervista con Cinemablend, lo sceneggiatore ha inoltre affermato che il film non sarà un remake e, anzi, la narrazione partirà idealmente dopo i primi due film.

Una petizione lanciata sul sito Change.org sostiene la candidatura di Robert Englund nel ruolo del dottor Sam Loomis. L'attore, storico interprete di Freddy Krueger nella saga di Nightmare sarebbe la scelta ideale, secondo chi ha dato il via all'iniziativa, perché ha il look, l'età e il talento recitativo per portare sullo schermo il nemico numero uno di Michael Meyers.

Il film sarà un sequel temporalmente posizionato dopo i primi due capitoli della saga. Ricordiamo che in Halloween - La Notte delle Streghe Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) è l'unica sopravvissuta, tra i suoi amici, al massacro del 31 ottobre. Suo fratello Michael, fuggito da un ospedale psichiatrico, ha tentato di ucciderla, ma è stato fermato dal suo psichiatra, il dottor Sam Loomis. In Halloween II - Il signore della morte Laurie è ricoverata in ospedale, ma Michael - sopravvissuto ai colpi di pistola sparati da Loomis - la sta cercando e lascia dietro una scia di sangue. Il terzo episodio della saga invece, non aveva nulla a che vedere con la storia di Michael Myers.

Halloween uscirà nelle sale il 19 ottobre 2018.

