Guglielmo Scilla fa coming out nell'ultimo video di Willwoosh!

In attesa della prima puntata della nuova edizione di Pechino Express - che debutta stasera su RaiDue, con Costantino Della Gherardesca al timone del reality - Guglielmo Scilla lancia la "bomba" sui social. Nel suo ultimo video infatti, l'attore e youtuber fa un elenco di cose che detesta e cose che gli piacciono e tra una dichiarazione e l'altra fa capire chiaramente le sue preferenze sessuali. I fan hanno accolto con estremo entusiasmo il video e il relativo coming out di Willwoosh, e tra i tantissimi commenti che negli ultimi minuti hanno invaso i profili di Scilla, spicca anche quello del cantante Michele Bravi, altrettanto ironico: "Anche a me piace il rumore della pioggia"

Anche voi odiate i marsupi?https://t.co/JYabMMctE3 — Guglielmo Scilla (@guglielmoscilla) 13 settembre 2017

Ricordiamo che al cinema Scilla è apparso in 10 regole per fare innamorare, Fuga di cervelli, mentre in TV è stato protagonista della fiction Baciato dal sole.

Leggi anche:

Home News Guglielmo Scilla fa coming out nell'ultimo video...