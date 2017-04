Guardiani della Galassia Vol.2: la nostra videorecensione del film (video)

La videorecensione di oggi ci porta alla scoperta dell'atteso Guardiani della Galassia Vol. 2, seguito dell'incredibile successo Marvel del 2014 che ci ha presentato Star-Lord e la sua combriccola di insoliti eroi. James Gunn firma ancora una volta sceneggiatura e regia promettendo il doppio del divertimento in un sequel che vede la famiglia dei Guardiani allargarsi con vecchie e nuove conoscenze. Tornano Rocket Raccoon e il suo fedele compagno Groot, questa volta in versione baby, ma sempre con il solito ricchissimo vocabolario limitato a tre parole: "Io", "Sono" e "Groot", rigorosamente in quest'ordine.

Leggi la recensione: Guardiani della Galassia Vol. 2: salvare l'universo è un affare di famiglia!

Nella nuova avventura a combattere fianco a fianco con le due esplosive creature dell'universo Marvel galattico troviamo l'intero team riunito! Gamora, la sexy e spietata Zen Whoberi interpretata ancora una volta dalla splendida Zoe Saldana e nel ruolo di Drax il Distruttore il wrestler dal cuore d'oro Dave Bautista. A capitanare l'improbabile squadra il solito simpatico Peter Quill che, con il volto piacionico di Chris Pratt, si ritroverà faccia a faccia con il suo passato quando verrà rintracciato dal suo misterioso padre. Mentre la minaccia di Thanos si fa sempre più prossima (Avengers: Infinity War è atteso per il 2018!) i Guardiani della Galassia si ritroveranno di nuovo uniti a combattere a ritmo dell'Awesome Mix Vol.2! Nel cast troviamo anche Karen Gillan, Sylvester Stallone e Kurt Russell!

A parlarci del nuovo spassoso episodio del Marvel Cinematic Universe è la nostra Alessia Starace, ecco la videorecensione!

