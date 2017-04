Guardiani della Galassia Vol. 2 - La tracklist della colonna sonora

La Marvel ha annunciato la tracklist dell'attesa colonna sonora di Guardiani della Galassia Vol. 2, uno degli elementi più importanti del film diretto da James Gunn.

L'album sarà composto da 14 tracce e nella selezione ci sono artisti come Fleetwood Mac, George Harrison, Cat Stevens e, un po' a sorpresa, anche David Hasselhoff.

Ecco la lista dei brani:

Mr Blue Sky - Electric Light Orchestra

Fox on the Run - Sweet

Lake Shore Drive - Aliotta Haynes Jeremiah

The Chain - Fleetwood Mac

Bring It On Home To Me - Sam Cooke

Southern Nights - Glen Campbell

My Sweet Lord - George Harrison

Brandy (You're a Fine Girl) - Looking Glass

Come A Little Bit Closer - Jay and the Americans

Wham Bam Shang-A-Lang - Silver

Surrender - Cheap Trick

Father and Son - Cat Stevens

Flash Light - Parliament

Guardians Inferno - The Sneepers Ft. David Hasselhoff

Nel cast del film, distribuito nei cinema italiani a partire dal 25 aprile, ritroveremo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

Ambientato sullo sfondo dell'Awesome Mixtape #2, il sequel continua le avventure del team mentre attraversa gli angoli più remoti dell'universo. I Guardiani devono lottare per mantenere unita la loro nuova famiglia mentre svelano i misteri delle vere origini di Peter Quill. Vecchi nemici diventano nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici arriveranno in aiuto dei nostri eroi mentre il Marvel cinematic universe continua a espandersi.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Guardiani della Galassia Vol. 2 - La tracklist...