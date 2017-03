Guardiani della Galassia Vol. 2: il poster della versione IMAX del film

James Gunn ha condiviso online il poster del film Guardiani della Galassia Vol. 2 in formato IMAX.

Il regista ha spiegato: "Chi di voi che mi ha seguito da un po' sa che l'IMAX è il modo migliore per vedere un film dei Guardiani. Ho personalmente supervisionato il 3D, lavorato a ogni inquadratura, e solo in IMAX cambiamo l'aspetto dell'immagine durante le scene più grandi in modo da ottenere quasi il 30% in più rispetto a ogni altro formato".

Gunn ha poi aggiunto: "A differenza di molti altri film in cui il formato e il 3D sono presi in considerazione in un secondo momento, noi pianifichiamo questo elemento fin dalla stesura della sceneggiatura e ogni singola inquadratura è costruita pensando al 3D mentre la giriamo. In Guardiani della Galassia Vol. 2 si è cercato di ideare un'esperienza in grado di farci immergere nella storia. Sono grato di aver avuto la possibilità di collaborare con IMAX fin dal momento dell'ideazione".

In Guardiani della Galassia Vol. 2 ritroveremo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

