Guardiani della Galassia: James Gunn sarà autore e regista del terzo film!

Guardiani della Galassia Vol. 2 arriverà nei cinema italiani il 25 aprile ma oggi James Gunn ha confermato che si occuperà della sceneggiatura e della regia del terzo capitolo.

Il filmmaker ha scritto: "Dopo molti mesi di riflessioni e discussioni so la risposta. Potrei tenerla segreta e rivelarla al primo intervistatore a caso che mi facesse la domanda giusta durante gli incontri con la stampa ma invece la condividerò con le persone più importanti dell'universo dei Guardiani: voi, i fan, che siete stati così incredibilmente di sostegno e pieni di entusiasmo nel corso degli ultimi cinque anni e che mi avete commosso costantemente. Quindi sì, ritornerò per scrivere e dirigere Guardiani della Galassia Vol. 3".

La produzione sarà curata da Kevin Feige per conto della Marvel e il lungometraggio dovrebbe poter contare sul ritorno di tutti i membri del cast.

Gunn ha aggiunto: "Come nei primi due film lavoreremo per creare una storia che superi le vostre aspettative".

Il regista ha quindi ringraziato il team dei Disney Studios per l'occasione avuta e ha confermato che il terzo capitolo concluderà la storia di questa versione dei Guardiani della Galassia, permettendo a personaggi vecchi e nuovi di proseguire le loro avventure future nel Marvel Cinematic Universe.

