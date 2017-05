Guardiani della Galassia: James Gunn rivela il consiglio ricevuto da Whedon

Joss Whedon ha contribuito in modo significativo alla creazione del Marvel Cinematic Universe portando sul grande schermo le avventure degli Avengers.

James Gunn, che ha recentemente confermato il suo ritorno alla regia in vista del terzo film dedicato ai Guardiani della Galassia, ha inoltre rivelato che il suo collega è stato essenziale durante la stesura della sceneggiatura del primo capitolo delle avventure di Star-Lord, Drax, Rocket, Groot e Gamora.

Il sito MovieMaker ha infatti pubblicato un intervento del filmmaker in cui dichiara: "Quando Joss Whedon ha letto la prima bozza che avevo scritto per Guardiani della Galassia pensava che non fosse abbastanza in stile 'James Gunn'. Mi ero trattenuto. Temevo che per realizzare un grande film commerciale dovessi fare come altri film. Joss disse 'Amo le parti che sono in stile 'James Gunn'. Semplicemente rendilo maggiormente 'James Gunn''. Ed è quello che ho fatto. Sono felice che mi abbia dato quella fiducia".

Leggi anche: Guardiani della Galassia Vol. 2: 10 cose che potreste non aver notato

Nel cast del sequel, che dovrebbe ottenere dai 150 ai 170 milioni di dollari nel primo weekend di programmazione negli Stati Uniti, troviamo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Guardiani della Galassia: James Gunn rivela il...