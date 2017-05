Guardiani della Galassia 2, Gunn rassicura i fan: "Nonostante gli spoiler apprezzerete il film"

Il regista James Gunn ha commentato la notizia che molti fan si sono lamentati pubblicamente perché online alcune persone hanno condiviso degli importanti spoiler su Guardiani della Galassia Vol. 2, rivelando alcuni elementi importanti della storia del sequel, che arriverà nei cinema americani il 5 maggio.

Il filmmaker ha spiegato: "Non mi arrabbio realmente per queste situazioni per un paio di motivi. Per prima cosa, ci sono delle cose più importanti nel mondo contemporaneo per cui provare ira rispetto a qualche povero sciocco che sente il bisogno di rivelare quello che accade nei film online. Poi sono davvero grato di non essere quel povero stupido che sta cercando attenzione mentre è solo davanti alla tastiera e allo schermo condividendo gli spoiler, che non sarebbe un'iniziativa soddisfacente per nessuno".

Gunn ha quindi rassicurato i fan sottolineando: "Ci sono degli studi che dimostrano come gli spoiler non rivelano in realtà nulla. Abbiamo creato un film in cui la storia, l'umorismo, gli aspetti visivi, la musica e le emozioni non si basano sulle sorprese e, anche se vengono rivelati in anticipo, sarà possibile vivere un'esperienza grandiosa pur sapendo uno spoiler o due prima di entrare in sala".

Nel cast del sequel troviamo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

Home News Guardiani della Galassia 2, Gunn rassicura i fan:...