Guardiani della Galassia 2: ecco le cinque scene dopo i titoli di coda!

Qualche giorno prima dell'uscita nelle sale di Guardiani della Galassia Vol. 2, il regista James Gunn aveva comunicato tramite Twitter che le scene dopo i titoli di coda sarebbero state addirittura cinque, provocando l'euforia dei fan. Ora che il film è arrivato nei cinema italiani, ecco per i più curiosi la descrizione delle cinque attese scene. Ovviamente se non avete ancora visto Guardiani della galassia, vi consigliamo di fermarvi qui, perché seguiranno grandi spoiler.

1. Dopo la morte di Youndu, Kraglin ha ereditato la sua Freccia e prova a comandarla tramite il fischio. Vista la poca esperienza del Primo Ufficiale dei Ravagers, l'arma finisce per colpire Drax, che urla dolorante mentre Kraglin si allontana goffamente dal luogo del misfatto.

2. Stakar Ogord (Sylvester Stallone) si riunisce con Charlie-27 (Ving Rhames) e Aleta Ogord (Michelle Yeoh), membri dei Guardiani originali insieme a Yondu, dopo il sacrificio di quest'ultimo.

3. Ayesha, la Grande Sacerdotessa dorata del popolo dei Sovereign, annuncia la creazione di una vera e propria arma di distruzione per sconfiggere i Guardiani: Adam.

4. Groot, adesso adolescente, viene rimproverato da Star-Lord per il disordine continuo in camera sua, rispondendo con insulti vari. Star-Lord, esasperato, dice di capire come si sentisse Yondu ai tempi.

5. Stan Lee, comparso anche all'intero della pellicola in un piccolo sketch divertente, viene ritrovato sulla Luna a parlare ancora con tre Osservatori, con addosso una tuta spaziale dal sapore retrò, fino a quando le creature si allontanano e l'uomo li insegue dispiaciuto.

Nel cast del film ritroviamo Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell, Sean Gunn, Karen Gillan, Zoe Saldana,Michael Rooker e Dave Bautista.

Ambientato sullo sfondo dell'Awesome Mixtape #2, il sequel continua le avventure del team mentre attraversa gli angoli più remoti dell'universo. I Guardiani devono lottare per mantenere unita la loro nuova famiglia mentre svelano i misteri delle vere origini di Peter Quill. Vecchi nemici diventano nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici arriveranno in aiuto dei nostri eroi mentre il Marvel cinematic universe continua a espandersi.

