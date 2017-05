Guardiani della Galassia 2: Chris Pratt e lo scherzo telefonico al negozio di animali (VIDEO)

Chris Pratt è famoso per il suo estro nel fare scherzi di ogni tipo ad amici e colleghi, rendendo molto difficile restare seri in sua presenza. Questa settimana l'attore che interpreta Peter Quill nel film Marvel Guardiani della Galassia Vol. 2 è stato ospite al programma radiofonico BBC's Radio 1 e gli è stato chiesto per l'occasione di realizzare uno scherzo telefonico di carattere alfabetico.

Nel video che vi proponiamo vediamo Pratt intento a chiamare un negozio di animali per chiedere consigli su come prendersi cura del piccolo Baby Groot. Oltre alla folle richiesta, la sfida proposta al popolare attore dal programma consiste nell'iniziare ogni parola formulata con una lettera in ordine alfabetico! Ovviamente il nostro Chris Pratt, trovando pane per i suoi denti, si è tuffato nell'impresa con una performance da vero mattatore! Ecco il video:

Guardiani della Galassia Vol. 2 è attualmente al cinema. Il film è diretto da James Gunn e fanno parte del cast insieme a Christ Pratt anche Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan e Kurt Russell.

