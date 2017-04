Guardiani della Galassia 2: Adam Warlock escluso dal plot. Lo vedremo in Guardiani della Galassia 3

I fan dei fumetti Marvel sanno bene che la storyline della Infinity War brilla per l'assenza di uno dei personaggi chiave della casa: Adam Warlock. Nei fumetti è proprio lui a dare origine alla guerra, ma gli autori dei film hanno deciso di metterlo da parte, almeno per il momento. Il suo tempo starebbe, però, per arrivare.

Apprendiamo oggi che Adam Warlock era in origine nello script di Guardiani della Galassia Vol. 2; a rivelarlo è lo stesso James Gunn il quale conferma che l'incontro con il personaggio è solo rimandato, Warlock comparirà in Guardians of the Galaxy Vol. 3.

James Gunn ha confessato di avere in mente da tempo grandi piani per Adam Warlock, l'uomo creato artificialmente in grado di volare nello spazio e assorbire i poteri dell'Alto Evoluzionario.

"Adoro Adam Warlock. E' uno dei miei personaggi preferiti. A dirla tutta, avevo scritto un primo trattamento in cui c'era anche Adam Warlock. Questo è un grande scoop, non credo di averlo mai detto a nessuno. Era una parte fondamentale della sceneggiatura, ma ho capito che era un personaggio troppo ricco. Io lo adoro, ma non volevo perdere Mantis, lei è collegata in modo più organico al film, così ho deciso di aspettare e dare ad Adam lo spazio che si merita".

James Gunn ha, inoltre, chiarito che non sta lavorando al personaggio di Adam Warlock per lanciarlo nella Infinity War.

"Non è nella Infinity War. Ma sarà una parte importante del futuro Marvel Cosmic Universe, avrà un ruolo centrale".

