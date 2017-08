Gremlins 3: Chris Columbus ha finito la sceneggiatura del film

Chris Columbus ha confermato di aver concluso la stesura della sceneggiatura del terzo film dedicato ai Gremlins.

In un'intervista rilasciata a SlashFilm, il filmmaker ha infatti rivelato: "Penso che probabilmente sia una buona idea essere onesti con voi. Troppe persone stanno morendo. Sono davvero orgoglioso dello script. E' contorto e oscuro, quindi vedremo. Si tratta però sempre di una questione economica nel momento in cui si parla di quando dovremo realizzare le riprese. Volevano tornare alla sensibilità contorta del primo film. Ho capito che era facile per me ritornare in quella situazione e iniziare di nuovo a scrivere, quindi spero che si potrà presto vedere il film".

Columbus ha poi aggiunto: "Senza alcun dubbio gli effetti speciali saranno ridotti al minimo. Ci permetteranno di rimuovere i cavi e rendere la vita dei responsabili delle marionette più facile".

Il lungometraggio originale arrivato nel 1984 nelle sale era stato diretto da Joe Dante, in cui si raccontava quanto accadeva dopo che il giovane Billy entrava in possesso dell'adorabile Gizmo, e aveva guadagnato ben 150 milioni di dollari. Il terzo capitolo del franchise verrà prodotto dalla Warner Bros.

