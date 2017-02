Godzilla: King of Monsters - Kyle Chandler entra nel cast!

La star di Manchester by the Sea Kyle Chandler è stato ingaggiato da Legendary e Warner Bros. Pictures per recitare nell'atteso Godzilla: King of Monsters dove interpreterà il padre del personaggio di Millie Bobby Brown.

Godzilla: King of Monsters è il sequel di Godzilla, diretto da Gareth Edwards, che ha incassato 529 milioni di dollari al box office. Nel film compariva Ken Watanabe, attualmente in trattative con la produzione per tornare nel sequel.

Al momento non sono stati svelati dettagli del plot di Godzilla: King of Monsters, ma a quanto pare nel film faranno la loro comparsa celebri mostri della Toho quali Rodan, Mothra e King Ghidorah.

Attualmente Kyle Chandler è una delle star della serie Netflix Bloodlines.

