Glass: Sarah Paulson reciterà in Glass, il film di M. Night Shyamalan

Il regista M. Night Shyamalan ha annunciato che Sarah Paulson farà parte del cast di Glass, film che concluderà la trilogia iniziata con Unbreakable - Il predestinato e proseguita con Split.

Il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 18 gennaio 2019 e fanno già parte del cast Bruce Willis e Samuel L. Jackson, oltre a James McAvoy a Anya Taylor-Joy.

Incredibly fortunate to round out our iconic cast of actors on #Glass... @MsSarahPaulson will be joining us. #powerhouse