Glass: le prime foto di Samuel L. Jackson sul set del film di Shyamalan

Samuel L. Jackson è stato fotografato durante le riprese del film Glass, diretto dal regista M. Night Shyamalan, in cui riprende il ruolo del villain Elijah Price, ovvero Mr. Glass.

Il personaggio è apparso per la prima volta in Unbreakable - Il predestinato, distribuito nei cinema nel 2000, in cui si era scontrato con David Dunn, interpretato da Bruce Willis.

La star ha girato alcune sequenze all'esterno dell'Allentown State Hospital, in Pennsylvania, e i fan possono quindi vedere la nuova versione del villain, mostrato mentre si muove con la sua sedia a rotelle e con degli abiti molto particolari.

Sul set sarà impegnato anche James McAvoy che sarà per la seconda volta Kevin Wendell Crumb, alle prese con oltre venti personalità diverse.

