Glass, a settembre le riprese del nuovo thriller di Shyamalan

Uscito lo scorso gennaio, Split è stato un altro successo per M. Night Shyamalan. Il regista di origini indiane, dopo alcune annate difficili, è tornato tra i favori del pubblico e della critica portando in sala la storia di un uomo con numerose personalità, una più minacciosa dell'altra. Il finale del film è, come spesso accade nella sua filmografia, una completa rivelazione: scopriamo infatti che Split è ambientato nello stesso universo di Unbreakable - Il predestinato. Grazie ai grandi incassi del film (quasi 280 milioni di dollari dopo esserne costati 9), la produzione del sequel è iniziata e l'inizio delle riprese è davvero vicino.

Durante un'intervista con Collider, Samuel L. Jackson ha dichiarato:

"Iniziamo le prove il 18 settembre e il mio primo ciak sarà il 25 dello stesso mese."

Dall'uscita di Split nelle sale, Shyamalan ha lavorato unicamente alla sceneggiatura di Glass, dichiarando di avere una storia robusta tra le mani, e con l'inizio delle riprese così vicino dovrebbe essere questione di giorni all'annuncio del cast completo. Finora sono stati confermati Sarah Paulson, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy e Anya Taylor-Joy. L'uscita nelle sale è prevista per il 19 gennaio 2019.

