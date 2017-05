Gifted: Fox pronta a ordinare la nuova serie dedicata agli X-Men?

La nuova serie ispirata ai fumetti dedicati agli X-Men ideata da Matt Nix sembra vicina a ottenere l'ordine della produzione di una prima stagione da parte della Fox.

Il network sarebbe infatti molto propenso a dare subito fiducia allo show che andrebbe quindi ad affiancare nella programmazione Lucifer e Gotham.

Il progetto, per ora, si intitola Gifted e si collegherà ai film tratti dai fumetti. I protagonisti saranno Kate e Reed Stewart nel ruolo di due genitori che scoprono come i propri figli siano dei mutanti. La famiglia è obbligata a fuggire da agenti del governo e incontra i membri della resistenza, guidati da un mutante chiamato Sam. A dare la caccia alla famiglia ci saranno anche dei robot chiamati Sentinelle, già apparsi in X-Men: Giorni di un futuro passato.

Il pilot è diretto da Bryan Singer e Amy Acker e Stephen Moyer saranno i protagonisti. Nel cast anche Blair Redford, Sean Teale, Natalie Alyn Lind, Coby Bell e Jamie Chung.

