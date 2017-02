X-Men: Stephen Moyer ingaggiato nel pilot della nuova serie Fox

Stephen Moyer, protagonista della serie HBO True Blood, è stato ingaggiato per partecipare al pilot della nuova serie tv sugli X-Men in arrivo su FOX.

Come preannunciato, la serie racconterà la storia di una coppia che scopre la natura mutante dei figli. Per sfuggire a un governo ostile ai mutanti, la famiglia si unisce a una rete sotterranea di mutanti e sarà costretta a lottare per sopravvivere. La serie sarà prodotta da 20th Century Fox Television e Marvel Television.

Il nuovo show, ancora privo di titolo, è stato concepito da Matt Nix e vedrà il coinvolgimento del regista Bryan Singer. Stephen Moyer interpreterà Reed, un ambizioso avvocato che tenta di mantenere l'equilibrio tra il suo lavoro e le responsabilità familiari. Con lui nel cast della serie tv Jamie Chung nei panni della mutante Blink e Blair Redford.

