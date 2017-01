G.I. Joe 3 avrebbe potuto essere un crossover con Transformers

Il regista D.J. Caruso ha rivelato qualche dettaglio sul film G.I. Joe 3 di cui avrebbe dovuto essere il regista per conto della Paramount Pictures.

Il filmmaker ha svelato che aveva ideato un crossover: "Non erano ancora pronti a fare G.I. Joe che incontra Transformers. E' esattamente quello che dovrebbero fare ma non sono pronti perché nello script che stavo sviluppando i due mondi si scontravano alla fine e quando hanno letto la sceneggiatura hanno dichiarato: 'Non siamo ancora pronti per farlo'.... Prima o poi questi due mondi si incontreranno e probabilmente avverrà quando Mr. Bay deciderà di aver concluso il suo lavoro con Transformers".

Causo ha aggiunto: "Ci siamo andati vicini ma penso che quello che stia cercando di fare lo studio sia rivalutarlo e ora sono ritornati al tavolo di lavoro, in futuro ne riparleremo. E' un franchise di valore e se non trovano il modo di fare il film nel modo giusto non produrranno il terzo capitolo, che deve esssere perfetto e portato al livello successivo".

