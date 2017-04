Ghost in The Shell: la nostra videorecensione del film

Valerio Di G.

La nostra videorecensione sull'atteso blockbuster Ghost in the Shell, finalmente in sala. L'adattamento live-action del popolare manga di Masamune Shirow arriva al Cinema dopo una lunga produzione che ha fatto stare sulle spine i fan suscitando moltissime aspettative. La popolare opera sci-fi è nota anche per l'omonimo anime, in particolare il film del 1995 diretto da Mamoru Oshii. Ghost in the Shell è la storia di Mira Killian Kusanagiibrido, conosciuta come The Major, un cyborg che comanda le operazioni speciali della task force d'élite Section 9. Il team è costruito per combattere spietate minacce, ma questa volta il nemico punta direttamente al cuore della Hanka Robotic, società responsabile degli avanzamenti tecnologici e dello stesso Maggiore. L'iconico cyborg protagonista nel film diretto da Rupert Sanders ha il corpo e il volto della splendida Scarlett Johansson, mentre nel cast troviamo anche Pilou Asbaek, Takeshi Kitano, Juliette Binoche e Michael Pitt. Lasciamo ora la parola ad Alessia Starace, ecco la videorecensione!

