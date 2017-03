Get Out: un record "nero" per l'horror di Jordan Peele

Scappa - Get Out, diretto da Jordan Peele, è diventato ufficialmente il primo film che segna l'esordio di un regista e sceneggiatore afroamericano a guadagnare oltre 100 milioni di dollari.

Il progetto a basso budget ha infatti raggiunto quota 111 milioni di dollari, continuando a ottenere una buona accoglienza nelle sale.

In Get Out, nei cinema italiani dal 18 maggio, Chris, un giovane afroamericano viene convinto a fare visita ai genitori della fidanzata bianca Rose nella loro dimora delle vacanze, ma una volta giunto sul posto capisce che la ragione per cui è stato invitato non è quella che credeva. In un primo momento Chris pensa che l'atteggiamento nervoso della coppia formata da Missy e Dean sia dovuto al disagio per il fatto che lui sia di colore, ma mentre il weekend procede l'uomo farà scoperte ben più disturbanti.

Ecco il trailer italiano:

