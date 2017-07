Gambit, Channing Tatum: "Logan e Deadpool ci hanno aperto molte porte"

Channing Tatum, ospite del Comic-Con di San Diego per presentare Kingsman: Il cerchio d'oro, ha parlato del progetto di portare sul grande schermo Gambit, il famoso personaggio dei fumetti.

L'attore ha rivelato: "Siamo stati veramente fortunati. Abbiamo avuto una prima bozza della sceneggiatura davvero buona ma stavamo arrivando in una fase creativa degli X-Men in cui venivano fatti alcuni importanti cambiamenti. I nuovi lungometraggi dedicati ai mutanti e altri progetti come Logan - The Wolverine o Deadpool ci hanno davvero aperto delle porte. Stavamo cercando di realizzare delle cose tuttavia non erano consentite e sono arrivati quei titoli ad abbattere gli ostacoli, quindi ora stiamo ripensando allo script".

Il film, tuttavia, dovrebbe non essere vietato ai minori e puntare a una classificazione PG-13, per permettere anche ai ragazzini di assistere alle avventure del personaggio.

La sceneggiatura è stata scritta da Reid Carolin, mentre non è ancora stato rivelato il nome del regista che si occuperà del film dedicato al mutante, nel cui cast ci sarà anche Léa Seydoux.

Home News Gambit, Channing Tatum: "Logan e Deadpool ci...