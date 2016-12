Frozen, durante concerto a Roma svelata la verità su Babbo Natale: è bufera

L'atteso concerto di Frozen - Il regno di ghiaccio, appuntamento delle feste organizzato all'Auditorium Parco della Musica di Roma per rendere felici i fan di ogni età, ha avuto un epilogo non particolarmente felice.

Il direttore dell'orchestra Giacomo Loprieno, in chiusura del concerto, ha infatti preso il microfono per dichiarare "E comunque Babbo Natale non esiste".

Molti dei numerosi bambini accorsi per sentire l'esecuzione dal vivo della colonna sonora del film Disney non sono stati affatto felici dopo l'annuncio, alcuni di loro hanno pianto, e molti genitori hanno protestato online sottolineando come le parole fossero infelici, considerando la composizione del pubblico e l'atmosfera magica delle musiche, sottolineando poi come fosse ingiustificata e inspiegabile la scelta compiuta dal musicista.

Elsa ci canta "All'alba sorgerò"! Che meraviglia ascoltare dal vivo la colonna sonora di #Frozen! #disney #disneyinconcert pic.twitter.com/MXJaJ7Q0i3 — Auditorium PdM (@AuditoriumPdM) December 29, 2016

I portavoce dell'Auditorium hanno condiviso online le scuse ufficiali dichiarando: "Siamo veramente dispiaciuti per quello che è accaduto a conclusione di questo concerto veramente meraviglioso. Siamo stati informati che il direttore d'orchestra si è scusato subito dopo il concerto con tutti i genitori presenti, sotto il palco e successivamente in biglietteria, per quella che è stata sicuramente un'uscita infelice". Poco dopo è stata inoltre annunciata la sostituzione del direttore d'orchestra.

Su Twitter, inoltre, hanno cercato di rassicurare i piccoli fan ricordando di essere in possesso delle prove che Babbo Natale esiste e mostrandolo accanto al nuovo direttore che si occuperà delle repliche del concerto:

Ha vissuto qui da noi fino a #Natale, incontrato 2.600 bambini e ricevuto più di 1.000 lettere, #BabboNatale esiste e ne abbiamo le prove! pic.twitter.com/DrBUHy7aBj — Auditorium PdM (@AuditoriumPdM) December 30, 2016

È qui per abbracciare il pubblico della Santa Cecilia, #BabboNatale ha già incontrato il nuovo direttore dell'Orchestra di #Frozen! pic.twitter.com/3LHUFGX16V — Auditorium PdM (@AuditoriumPdM) December 30, 2016

