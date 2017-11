Fratellastri a 40 anni: Will Ferrell svela quale sarebbe stata la trama del sequel

L'attore Will Ferrell ha svelato quale sarebbe stata la trama del sequel di Fratellastri a 40 anni, progetto che sembra essere destinato a non venire mai realizzato.

Il primo capitolo della storia lo vedeva protagonista accanto a John C. Reilly nel ruolo di due fratelli che vivono ancora con i loro genitori. Il successivo progetto avrebbe invece mostrato i due uomini impegnati a evitare le responsabilità dell'età adulta cercando di fingersi dei pensionati.

Ferrell ha quindi aggiunto: "Abbiamo parlato del film e poi io e il regista Adam McKay siamo stati impegnati con altri progetti. Avevamo un'intera storia in cui io e John seguivamo i nostri genitori per vivere in una comunità composta da pensionati e cercavamo di convincerli che ci eravamo meritati l'opportunità di non lavorare".

