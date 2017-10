Ferrari 312B, clip esclusiva del film sulla macchina che ha fatto la storia della Formula Uno

Patrizio Marino

È il 1970 quando Mauro Forghieri, ingegnere e capo progettista della Ferrari, decide di far debuttare in pista un nuovo modello di auto sostenuto dalla potenza di un motore rivoluzionario, il mitico V12 contrapposto della Ferrari 312B: il primo motore "piatto" della storia delle corse.

Quasi cinquant'anni dopo Ferrari 312B, firmato da Andrea Marini, arriva in 50 paesi del mondo come evento speciale e sarà proiettato in anteprima in Italia solo il 9, 10, 11 ottobre per raccontare sul grande schermo una storia di uomini e motori, ma soprattutto una storia di passioni.

Ferrari 312B di Andrea Marini, propone un viaggio nella storia della Formula 1 attraverso le inedite testimonianze di grandi campioni del passato come Niki Lauda, Jacky Ickx, Jackie Stewart, Gerhard Berger e Damon Hill.

Oggi Movieplayer vi propone una clip in esclusiva del film distribuito in oltre 250 copie da Nexo Digital.

