Fast & Furious: Tyrese Gibson prega Dwayne Johnson di non realizzare lo spinoff su Hobbs

A Tyrese Gibson il franchise Fast & Furious sembra stare molto a cuore. negli ultimi giorni l'attore ha preso la parola via social postando (e poi cancellando) alcuni messaggi indirizzati al collega Dwayne Johnson. Nei messaggi Gibson prega The Rock di non abbandonare il franchise come una ex fidanzata.

Qualche giorno fa Dwayne Johnson ha postato su Instagram una sua foto che lo vede seduto a un tavolo, impegnato a firmare quello che potrebbe essere un contratto, facendo riferimento a una misterosa arma segreta.

Tyrese Gibson ha reagito postando il seguente commento, poi cancellato: "Se tu decidi di fare il film su #Hobbs avrai ignorato volontariamente quel momento a cuore aperto che abbiamo vissuto nel mio furgone. Non ti voglio sentire finché non ricorderai ciò di cui abbiamo parlato. Ti scrivo qui perché non rispondi ai miei sms. #FastFamily è una famiglia. Non voliamo da soli".

Ieri Gibson ha postato un nuovo messaggio rivolto a The Rock in cui chiede di essere richiamato.

I don't do email bruh You got my cell same San Diego # hit me Un post condiviso da TYRESE (@tyrese) in data: 12 Set 2017 alle ore 10:38 PDT

Dopo i conflitti con Vin Diesel e e le lamentele di Michelle Rodriguez - lamentele culminate in un ultimatum - per il trattamento riservato alle figure femminili, nel franchise sembra non esserci ancora pace.

