Fast & Furious 9: Dwayne Johnson ci sarà!

Chi temeva che la faida tra Vin Diesel e Dwayne Johnson avrebbe compromesso il futuro di The Rock nel Fast & Furious franchise si sbagliava di grosso.

Dwayne Johnson ha espresso la volontà di tornare in Fast & Furious 9 nel ruolo di Luke Hobbs al 100%. In Fast & Furious 8 Hobbs rifiuta l'offerta di assumere un nuovo incarico presso il Diplomatic Security Service (DSS) e decide invece di occuparsi della propria famiglia così da poter passare più tempo con la figlia. Svolta, questa, che metterebbe in dubbio il futuro di Hobbs nel franchise.

A quanto pare, però, le discussioni private che si sono svolte tra Vin Diesel e Dwayne Johnson hanno sortito l'effetto sperato e l'attore si è dichiarato entusiasta di fare ritorno nella saga automoblistica. Attendiamo conferme ufficiali, ma il futuro per i fan di Luke Hobbs si prospetta roseo.

