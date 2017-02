Fast & Furious 8: svelata la durata (epica) del film?

Imdb ha svelato la durata di Fast & Furious 8. E fin qui niente di strano. Se non fosse che il nuovo capitolo della saga automobilistica capitanata da Vin Diesel si preannuncia molto, molto lungo. La durata riportata su Imdb è, infatti, di 160 minuti, due ore e 40.

Universal Studios non ha ancora confermato quella che, per un action movie, sembra una durata davvero mastodontica. Finora il capitolo più lungo del franchise, Fast & Furious 7, si ferma a 137 minuti, ma nel franchise si è verificata una tendenza ad aumentare progressivamente la durata passando dai 107 minuti del quarto capitolo ai 130 minuti di Fast & Furious 5.

Che cosa è accaduto in Fast & Furious 5? La serie ha aggiunto The Rock nel cast e ha iniziato ad allargare la famiglia di Dominic Toretto (Vin Diesel) di membri buoni e cattivi, approfondendone le vicende.

In Fast & Furious 8 Dom Toretto torna alla guida del suo bolide e stringe un'alleanza con la villain Cypher (Charlize Theron) per portare a termine una missione. Hobbs (The Rock), Letty (Michelle Rodriguez) e il resto della crew di Dom sembrano spiazzati dallo sviluppo degli eventi. Come finirà?

Fast & Furious 8 arriverà al cinema il 13 aprile.

