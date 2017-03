Fast & Furious 8 sarà il primo capitolo di una nuova trilogia

La Universal ha sorpreso chi era presente al CinemaCon di Las Vegas con una proiezione in anteprima di Fast & Furious 8.

La star Vin Diesel era presente all'evento e ha spiegato di essere particolarmente fiero dell'ottavo capitolo perché supera ogni tipo di aspettativa e viene considerato l'inizio di una nuova trilogia, confermando che verranno realizzati altri due film.

L'attore ha inoltre voluto ricordare l'amico e collega Paul Walker: "Parte della sua eredità vive attraverso ogni scena che abbiamo girato. C'è qualcosa di meraviglioso in tutto questo".

L'attore, morto in un incidente d'auto prima dell'arrivo nelle sale del settimo film del franchise, aveva promesso ai fan un ottavo capitolo e questo ha rappresentato una motivazione per tutte le persone coinvolte: "Non volevamo deluderlo".

Tyrese Gibson ha poi aggiunto: "L'ultima volta che ero stato su questo palco ero con Paul Walker. Agiamo e lavoriamo per onorare il nostro fratello".

Nell'ottavo film, in arrivo nelle sale il 14 aprile, Dom e Letty si sono sposati, mentre Brian e Mia hanno deciso di ritirarsi dal gruppo i cui membri, dopo questi cambiamenti, hanno iniziato ad avere una vita normale.

Una misteriosa donna seduce però Dom e lo riconduce nel mondo del crimine, mettendolo in una situazione molto difficile.

Nel progetto diretto da F. Gary Gray, torneranno in azione Vin Diesel, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Elsa Pataky e Lucas Black. Nel lungometraggio reciteranno anche Jason Statham, Kurt Russell, Charlize Theron, Helen Mirren e Scott Eastwood.

