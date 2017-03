Fast & Furious 8: il poster della versione IMAX dedicato alla "famiglia"

Dwayne Johnson ha diffuso online il poster della versione IMAX del film Fast & Furious 8, l'ottavo capitolo dell'adrenalinico franchise.

Il poster ricorda l'importanza della famiglia e l'attore ha scherzato: "Non abbandonare mai la famiglia, ma se provano ad ucciderti... dai loro la caccia, prendili a sberle e fagliela pagare. Momenti divertenti".

Exclusive @IMAX #F8 poster. Never give up on family, but if they try and kill you.. hunt em down, slap em around and make em pay. Fun time pic.twitter.com/QFgnMeWDFi