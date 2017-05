Farming: Kate Beckinsale, Gugu Mbatha-Raw e Damson Idris star del film

Kate Beckinsale, Damson Idris e Gugu Mbatha-Raw reciteranno nel film Farming, il debutto alla regia dello sceneggiatore e attore Adewale Akinnuoye-Agbaje.

Il progetto è una storia autobiografica ed è stato sviluppato grazie al Sundance Film Institute. Sullo schermo si seguirà quello che accade a un giovane cresciuto da una famiglia di operai nel Regno Unito.

HanWay Films cercherà dei distributori per il film durante il Festival di Cannes, che si svolgerà dal 17 al 28 maggio.

Idris sarà Enitan: un giovane nigeriano cresciuto da una famiglia britannica che vorrebbe dargli un futuro migliore. Il ragazzo, invece, negli anni '80 diventa il leader di una gang di skinhead. Kate sarà la sua madre adottiva: una donna a volte apparentemente dura che è molto orgogliosa dei suoi figli pur non essendo in grado di offrire loro il sostegno motivo di cui hanno bisogno.

Dagli anni '60, fino agli '80, migliaia di bambini nigeriani vennero affidati a delle famiglie nel Regno Unito e molti di loro non vennero mai registrati ai servizi sociali, essendo così invisibili alle autorità. I piccoli, crescendo in un paese straniero, lentamente persero la loro identità culturale e molti non riuscirono mai a riunirsi con i propri genitori.

Le riprese inizieranno in agosto nel Regno Unito e in Nigeria.