Elle Fanning e Selena Gomez nel cast del nuovo film di Woody Allen

Il prossimo film diretto da Woody Allen, realizzato grazie ad Amazon Studios, avrà tra i suoi protagonisti le giovani star Elle Fanning, Selena Gomez e Timothée Chalamet, recentemente nel cast di Chiamami col tuo nome.

Come accade sempre con i progetti del maestro del cinema, i dettagli relativi alla trama non sono ancora stati rivelati, tuttavia la storia dovrebbe essere dedicato ai difficili rapporti sentimentali che legano i personaggi, provenienti da diverse situazioni sociali.

Allen, in attesa della distribuzione nei cinema americani della sua ultima opera Wonder Wheel, aveva recentemente rivelato che ama collaborare con Amazon perché concedono la liberatà ai registi di sviluppare senza costrizioni i propri progetti: "Amano i film. Non tutti li apprezzano realmente, ma loro sì. Non sono in difficoltà con me e sono felici di darmi i soldi per realizzarli e forse ottenere in cambio un bel film".

