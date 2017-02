Elle Fanning sarà la protagonista di Teen Spirit

Elle Fanning sarà la protagonista del film Teen Spirit , esordio alla regia di Max Minghella.

La giovane star avrà il ruolo di Violet: una ragazza che sogna di avere successo in campo musicale.

Anthony, il figlio del premio Oscar Anthony Minghella, si è occupato anche della sceneggiatura del progetto, dopo aver firmato anche lo script di The 9th Life of Louis Drax, e ha dichiarato: "E' davvero elettrizzante collaborare con Elle alla realizzazione di questo progetto. Oltre a cantare in modo straordinario, porta al personaggio una complessità emotiva inestimabile".

Teen Spirit sarà la storia di una teenager timida che vive nell'Europa dell'Est e sogna di fuggire dalla piccola cittadina in cui è cresciuta e da una famiglia a pezzi. Con l'aiuto di un improbabile mentore, Violet riesce a partecipare a un concorso canoro internazionale che metterà alla prova la sua integrità, il talento e l'ambizione.

Tra i produttori ci saranno anche Fred Berger, già nel team di La La Land, e Jamie Bell che ha collaborato alla stesura della sceneggiatura.

Elle, prossimamente, sarà anche tra le protagoniste del nuovo film diretto da Sofia Coppola, L'inganno.

