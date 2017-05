Edge of Tomorrow: Emily Blunt confermata nel sequel

Anche se è impegnato nello sviluppo di numerosi progetti, Doug Liman non ha certo dimenticato il sequel dell'hit Edge of Tomorrow - Senza domani. Lo scorso ottobre il regista aveva assicurato che il film era in fase di sviluppo e adesso arrivando importanti novità che riguardano il progetto.

Liman è tornato a parlare del nuovo capitolo spiegando che il film rivoluzionerà l'idea che le persone hanno del concetto di sequel. In più il regista ha svelato il titolo del film e ha confermato il ritorno delle star Tom Cruise ed Emily Blunt.

Ecco le sue parole: "Abbiamo una storia fantastica! E' incredibile! Molto meglio del primo film, e naturalmente io ho amato il primo film. Si intitolerà Live Die Repeat and Repeat. Tom è eccitato all'idea, e anche Emily Blunt. La domanda è: quando lo faremo? Ma non è un se, è un quando".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Edge of Tomorrow: Emily Blunt confermata nel...