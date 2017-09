Early Man: un nuovo trailer del film d'animazione della Aardman!

E' stato rilasciato il nuovo trailer del film prodotto dalla Aardman Animation e diretto dal geniale Nick Park. Si tratta dell'avventura prestorica Early Man, progetto su cui il creatore di Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro e Galline in fuga sta lavorando da diverso tempo.

Come tradizione per lo studio il film sarà animato in stop motion e già dal trailer promette di essere un vero e proprio spettacolo visivo. Early Man è la storia del cavernicolo Dug (doppiato da Eddie Redmayne) che insieme al suo migliore amico, il cinghiale Hognob, è costretto a guidare la sua tribù per fronteggiare la minaccia di un nemico potente, Lord Nooth, a capo di una città dell'Età del Bronzo. Ecco il trailer:

Nel cast del film di Nick Park insieme a Redmayne troviamo anche Timothy Spall, Richard Ayoade, Mark Williams e Tom Hiddleston nel ruolo del villain. Early Man è co-prodotto da Studio Canal e arriverà in Italia nel 2018 distribuito da Eagle Pictures.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Early Man: un nuovo trailer del film d'animazione...