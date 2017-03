E' nata una stella: Andrew Dice Clay nel cast del remake

Andrew Dice Clay (Blue Jasmine) potrebbe entrare a far parte del cast del film A Star Is Born con il ruolo del padre della protagonista.

Il sito Deadline ha rivelato che l'attore sta concludendo le trattative con la produzione e potrebbe quindi unirsi presto al cast guidato da Lady Gaga e Bradley Cooper, impegnato per la prima volta anche come regista.

Il remake del film degli anni '30 diretto da William A. Wellman racconterà la storia di un'aspirante attrice e cantante (Gaga) che si innamora di una star del cinema con problemi di dipendenza dall'alcol (Cooper). L'uomo la aiuterà a ottenere il successo mentre non può far altro che vedere la propria carriera andare in pezzi.

Le riprese dovrebbero iniziare il 17 aprile nell'area di Los Angeles e tra i produttori ci saranno anche Todd Phillips, Billy Gerber e Cooper.

