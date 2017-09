Il war movie Warner Bros. Pictures Dunkirk celebra un nuovo record al botteghino. Il film di Christopher Nolan ha appena superato l'obiettivo dei 500 milioni di dollari al box office mondiale. L'annuncio arriva da Sue Kroll, Presidente del Marketing e Distribuzione del mondo di Warner Bros. Pictures. Il budget richiesto per l'imponente war movie è di 100 milioni.

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Dunkirk è balzato in cima al box office a luglio diventando una delle principali hit estive in vari paesi.

Leggi anche: Dunkirk, Christopher Nolan: "Non ho voluto usare gli effetti speciali"

Sue Kroll ha dichiarato: "Christopher Nolan ha dimostrato i motivi per cui è considerato uno dei più grandi cineasti della nostra epoca. Il suo Dunkirk è un incredibile tour de force emotivo, un'esperienza immersiva che supera i limiti del lavoro di uno studio mainstream. Attraverso l'obiettivo di Chris, Dunkirk fa molto più che catturare questo momento epico nel tempo. Ci ricorda l'eroismo e l'umanità che superano il dramma della guerra. Siamo orgogliosi del film e non possiamo non congratularci con Chris, Emma Thomas, il cast e con tutte le persone di talento che hanno aiutato a realizzare questa opera monumentale."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Dunkirk supera i 500 milioni nel mondo