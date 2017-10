Dora l'esploratrice: Michael Bay produrrà il film live action!

No, non è uno scherzo. Dora l'esploratrice, personaggio amatissimo dai più piccoli protagonista di una serie animata educational su Nickelodeon, sta per approdare sul grande schermo. Ma il fatto curioso è che a produrre la pellicola sulla popolare Dora sarà il regista Michael Bay, il quale ha affidato la regia del film a Nick Stoller.

La serie animata Dora l'Esploratrice, composta da 172 episodi, è andata in onda su Nickelodeon dal 2000 al 2017. Protagonista è Dora, una bambina di 7 anni di origine sudamericana che vive una serie di incredibili avventure insieme alla sua fedele compagna, Boots la scimmia. Il successo del cartoon ha dato vita a un fiorente merchandise.

Un adattamento cinematografico è in preparazione fin dal 2015, quando la sceneggiatura del live action è stata affidata all'autore de Il gatto con gli stivali Tom Wheeler, ma il progetto è poi entrato in stallo fino all'arrivo di Michael Bay che produrrà il film con la sua Platinum Dunes.

Da quanto sappiamo finora, Dora non sarà più una bambina di sette anni, ma un'adolescente che si trasferisce in città per vivere insieme al cugino Diego. Per il momento il film non ha ancora una release prestabilita, ma i produttori sperano di far uscire Dora the Explorer nel corso del 2019.

