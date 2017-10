Doctor Strange: Scott Derrickson ha confermato il sequel in un tweet?

Doctor Strange si è rivelato uno dei grandi successi dei Marvel Studios. Il film ha ottenuto buone recensioni e ha riscosso l'entusiasmo del grande pubblico incassando 677 milioni di dollari nel mondo. Ovviamente i fan della star Benedict Cumberbatch tengono le dita incrociate nella speranza di rivedere il loro beniamino nei panni dello Stregone Supremo.

Adesso un tweet postato dal regista Scott Derrickson suggerirebbe non solo l'arrivo di un sequel, ma anche la sua riconferma dietro la macchina da presa.

Me after signing every movie deal. pic.twitter.com/VD04jlChmg — Scott Derrickson (@scottderrickson) October 18, 2017

Per adesso Marvel non ha confermato la messa in cantiere di Doctor Strange 2, ma in passato Kevin Feige ha dichiarato che lo studio "gradirebbe molto raccontare altre storie su Strange." Per il momento non abbiamo neppure certezze sul ritorno di Scott Derrickson, visto che il suo tweet potrebbe riferirsi ad altri progetti.

Di recente il regista è stato impegnato con la lavorazione del pilot della serie tv Snowpiercer, in arrivo su TNT, e successivamente si occuperà del pilot della serie Hulu Locke and Key. Nel frattempo la prossima settimana rivedremo Dottor Strange in azione in Thor: Ragnarok, in attesa di ulteriori novità sui progetti futuri dei Marvel Studios.

